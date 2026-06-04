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Yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı: JASAT cinayet izine ulaştı

Yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı: JASAT cinayet izine ulaştı

10:554/06/2026, Perşembe
IHA
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Mersin’deki esrarengiz yangında yeni deliller ortaya çıktı
Mersin’deki esrarengiz yangında yeni deliller ortaya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri düşünülen emekli çiftin cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Mart 2024’te Erdemli ilçesi bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak’ta Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evinde yaşandı. Evdeki yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından da çiftin cenazesi Türbe Mezarlığına defnedildi. Emekli olduktan sonra yayla olarak bilinen ilçe merkezinden 25 kilometre uzaklıkta yer alan Arslanlı Mahallesi’ndeki evlerine yerleşen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri titiz bir çalışmaya başladı.

Baz istasyonu şüpheliyi ele verdi

Başsavcılık maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından, eve alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdi. Uzman olan bilirkişi de yangının içerden insan eliyle (kundaklama) şeklinde çıkarıldığına dair rapor vermesi üzerine kimliği belirlenen 46 yaşındaki C.Ö.’nin peşine düşüldü. Başsavcılık ve JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli C.Ö.’nün baz kayıtlarından yangının çıktığı 22.30’a kadar olay yerinde olduğunu, ertesi gün ise Mersin’de kuyumcuların olduğu bölgede bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine geçtiğimiz ay gözaltına alınan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli C.Ö., olay günü 21.30’a kadar ’arkadaşım’ dediği Bütüner çiftinin evinde olduğunu kendisinin ayrıldıktan sonra olayın yaşandığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

"Cenazeleri sevmiyorum" diyerek törenlere katılmamış

Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli, planlayarak kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisinin ise olay gecesi evde olmasına rağmen, "cenazeleri sevmiyorum" diyerek katılmadığını ileri sürdüğü alınan bilgiler arasında yer aldı.

Aile en ağır cezayı almasını bekliyor

Hayatını kaybeden Elif Bütüner'in kardeşi İlhan Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bir kaza olmadığına ilk günden beri inandıklarını söyledi.

Adalete olan güvenlerinin tam olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Ablam Elif ve eniştem Durmuş Bütüner'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmaya başlamıştır. Bizler iki aile olarak bu olayın kaza olmadığına inandık ve bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık. Tam 27 ay boyunca sabrettik. Bu takibatın sonucunda bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Başta Erdemli Başsavcımız olmak üzere, dosya savcımıza, kolluk kuvvetlerimize ve JASAT ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Mahkeme sürecinde bu şahsın en ağır cezayı alacağına inancımız sonsuzdur."



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