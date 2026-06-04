Yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı: JASAT cinayet izine ulaştı

"Ablam Elif ve eniştem Durmuş Bütüner'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmaya başlamıştır. Bizler iki aile olarak bu olayın kaza olmadığına inandık ve bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık. Tam 27 ay boyunca sabrettik. Bu takibatın sonucunda bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Başta Erdemli Başsavcımız olmak üzere, dosya savcımıza, kolluk kuvvetlerimize ve JASAT ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Mahkeme sürecinde bu şahsın en ağır cezayı alacağına inancımız sonsuzdur."