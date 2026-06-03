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Çanakkale'de orman yangınlarına önlem: Anız yakılması yasaklandı

Çanakkale'de orman yangınlarına önlem: Anız yakılması yasaklandı

21:363/06/2026, Çarşamba
AA
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Çanakkale Valiliği, anız yakılmasına ilişkin tedbir açıklaması yayımladı
Çanakkale Valiliği, anız yakılmasına ilişkin tedbir açıklaması yayımladı

Çanakkale Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla il genelinde anız yakılmasını yasakladı. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte yayımlanan tedbir tebliğinde, küçük bir ihmal veya kıvılcımın büyük yangınlara yol açabileceği vurgulanarak üreticilerden biçerdöver kontrol hizmetleri kurallarına uymaları istendi.

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı, anız yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında anız yakılmasının yasaklandığı belirtildi.

Hasat döneminin bereket ve emeğin karşılığı olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toprağımızı, çevremizi ve doğal yaşamı korumak hepimizin sorumluluğudur. Biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili Valilik Tebliği hükümlerine uyulması önem arz etmektedir. Anız yangınlarının önlenmesiyle ilgili Valilik Tebliği kapsamında anız yakılması yasaklanmıştır. Küçük bir ihmal veya kıvılcım, büyük yangınlara ve ciddi zararlara neden olabilir. Kurallara uyalım, ürünlerimizi, toprağımızı ve geleceğimizi birlikte koruyalım. Tüm üreticilerimize güvenli ve bereketli bir hasat sezonu dileriz."



#Çanakkale Valiliği
#Orman Yangınları
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