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MUĞLA

Yangınla mücadele eden Şahan Gökbakar deliye döndü: Burada provokatörler var demin bir tanesini gırtlaklıyordum

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye günlerdir destek veren komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bölgede gönüllü kisvesi altında provokatörlerin bulunduğunu söyleyen Gökbakar, "Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangınla mücadele eden Şahan Gökbakar deliye döndü: Burada provokatörler var demin bir tanesini gırtlaklıyordum
Şahan Gökbakar

Marmaris yangını başladığı günden bu yana sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapan ve bölgedeki son durumu paylaşan komedyen Şahan Gökbakar, dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Ekiplere hakaret ediyorlar

Bölgeye gönüllü kisvesi altında provokatörlerin doluştuğunu söyleyen Gökbakar, "Buraya geliyorlar yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan gelen itfaiye ekipleri 'Siz ne yapıyorsunuz orada ateş üzerinize geliyor çıkın' deyince 'Sen kimsin lan' diyorlar. Ve itfaiye ekiplerinin üç dört tanesini cinnete getirdiler. Adamlar devlet memuru olduğu için sakin kalmaya çalışıyorlar. " dedi.

Yangınla mücadele eden Şahan Gökbakar deliye döndü: Burada provokatörler var demin bir tanesini gırtlaklıyordum
OYNAT 03:18
Yangınla mücadele eden Şahan Gökbakar deliye döndü: Burada provokatörler var demin bir tanesini gırtlaklıyordum
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye günlerdir destek veren komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bölgede gönüllü kisvesi altında provokatörlerin bulunduğunu söyleyen Gökbakar, 'Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada' ifadesini kullandı.

'Yangın mı söndürdün hayatında lavuk'

Provokatörlerin evinin arkasındaki ağaçlık alanda dolaştığını ifade eden Gökbakar, "Buradan Marmaris jandarmasına ve sahil güvenliğine sesleniyorum. Biz burada 200 kişi yangınla mücadele ederken 10-15 kişi gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar. Bir anda yangının içine koşuyorlar sanki bir kahraman edasıyla yangını söndürecekmiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından burada görevini yapanlara engel oluyorlar. Buradaki komutanlar ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar. Gözümün önünde bir komutana 'Sen kimsin lan. Sen ne anlarsın lan. Yangın mı söndürdün hayatında lavuk' dedi." ifadesini kullandı.

Şahan Gökbakar yangın söndürme çalışmalarını anbean kaydetti: Allah razı olsun yetkililere minnettarız
OYNAT 00:59
Şahan Gökbakar yangın söndürme çalışmalarını anbean kaydetti: Allah razı olsun yetkililere minnettarız
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangını için seferber oldu. Canlı yayından yaptığı yayınlarla bölgedeki yangının ne boyutlara ulaştığını anlatan Gökbakar, o sırada yangın söndürme helikopterlerinin gelmesiyle yetkililere minnettar olduğunu dile getirdi.

'Demin bir tanesini gırtlaklıyordum'

Sözlerinin devamında olaylar karşısında sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor ve buradaki bir arkadaşımızın bacağına eliyle vurup bir şeyler söyledi. Arkadaşım da dedi ki 'Bacağıma bir daha vurma'. O da dedi ki 'S. git'. Ben bunu duydum nevrim döndü." diye konuştu.

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