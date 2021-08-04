Yangınla mücadele eden Şahan Gökbakar deliye döndü: Burada provokatörler var demin bir tanesini gırtlaklıyordum

Marmaris yangını başladığı günden bu yana sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapan ve bölgedeki son durumu paylaşan komedyen Şahan Gökbakar, dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Ekiplere hakaret ediyorlar
Bölgeye gönüllü kisvesi altında provokatörlerin doluştuğunu söyleyen Gökbakar, "Buraya geliyorlar yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan gelen itfaiye ekipleri 'Siz ne yapıyorsunuz orada ateş üzerinize geliyor çıkın' deyince 'Sen kimsin lan' diyorlar. Ve itfaiye ekiplerinin üç dört tanesini cinnete getirdiler. Adamlar devlet memuru olduğu için sakin kalmaya çalışıyorlar. " dedi.
'Yangın mı söndürdün hayatında lavuk'
Provokatörlerin evinin arkasındaki ağaçlık alanda dolaştığını ifade eden Gökbakar, "Buradan Marmaris jandarmasına ve sahil güvenliğine sesleniyorum. Biz burada 200 kişi yangınla mücadele ederken 10-15 kişi gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar. Bir anda yangının içine koşuyorlar sanki bir kahraman edasıyla yangını söndürecekmiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından burada görevini yapanlara engel oluyorlar. Buradaki komutanlar ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar. Gözümün önünde bir komutana 'Sen kimsin lan. Sen ne anlarsın lan. Yangın mı söndürdün hayatında lavuk' dedi." ifadesini kullandı.
'Demin bir tanesini gırtlaklıyordum'
Sözlerinin devamında olaylar karşısında sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor ve buradaki bir arkadaşımızın bacağına eliyle vurup bir şeyler söyledi. Arkadaşım da dedi ki 'Bacağıma bir daha vurma'. O da dedi ki 'S. git'. Ben bunu duydum nevrim döndü." diye konuştu.