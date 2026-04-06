Yarım asırlık güç sahnede! TÜMOSAN yeni serilerini görücüye çıkardı

Geçtiğimiz yıl 20 ülkeden 432 firma ve temsilciliğin katılımıyla gerçekleştirilen Konya Tarım Fuarı, 80 ülkeden 251.184 ziyaretçiyi ağırlayarak sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu yıl ise 400’ün üzerinde firmanın katılım sağlaması beklenen organizasyon, ulusal ve uluslararası birçok markayı bir araya getiriyor.

TÜMOSAN, fuarın öne çıkan katılımcıları arasında yer alıyor

TÜMOSAN, fuar kapsamında 1. Salon’da hem traktör hem de Ar-Ge standı ile yer alıyor.

Traktör standında; 4200, 5200N ve 5200S bahçe traktörleri ile 4000, 6000, 8000, 8100, 81 Premium, yeni 81Evo ve 90Retro serisi tarla traktörleri sergilenirken; Ar-Ge standında Stage V emisyon standartlarına uygun motor modelleri, transmisyon sistemleri, aktarma organları, dizel-elektrikli forklift ve jeneratör çözümleri ile elektronik modüller ziyaretçilerle buluşuyor.

TÜMOSAN, iki güçlü seri ile dönüşümü sahneye taşıyor

TÜMOSAN, 50. yılında iki güçlü seri ile ürün gamındaki dönüşümü fuar ziyaretçileriyle buluşturuyor. Hem tasarım hem de donanım anlamında kapsamlı şekilde yenilenen bu seriler, markanın geleceğe yönelik vizyonunun en somut göstergeleri arasında yer alıyor.

81Evo serisi ile konfor ve performansta yeni dönem

TÜMOSAN’ın dönüşüm yolculuğunun önemli adımlarından biri olan 81Evo Serisi; modern tasarımı, güçlü teknik altyapısı ve geliştirilmiş kabin ergonomisiyle öne çıkıyor.

75, 85, 95 ve 105 beygir gücündeki modellerden oluşan seri, 3,9 litre hacimli Common Rail enjeksiyon sistemine sahip TÜMOSAN motoru ile yüksek performans sunarken, farklı kullanım ihtiyaçlarına da uyum sağlıyor.

T100 Evo HD Powershift transmisyon ile sunulan 30+15 vites seçeneği; Power Hi-Lo ve el debriyajı özellikleriyle operatörlere yüksek kullanım kolaylığı sağlarken, elektro-hidrolik kontrollü çift devirli kuyruk mili ve elektronik çeki kontrol sistemiyle performans ve verimliliği bir araya getiriyor.

Yeni ön kaporta tasarımı ve 1,9 m³ iç hacme sahip tamamen yenilenen kabini ise düşük gürültü seviyesiyle konfor standartlarını bir üst seviyeye taşıyor.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun: “Değişim Başlıyor”

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl ‘Değişim Başlıyor’ mottosu ile sahnedeyiz. 81Evo Serisi, TÜMOSAN’ın 50. yılına özel sunduğu yenilikçi yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biridir.

Amacımız; çiftçilerimize güçlü, güvenilir ve konforlu bir deneyim sunmak, tarımda verimliliği artırmak ve üretim süreçlerini yenilikçi çözümlerle desteklemektir.

Fuar boyunca ziyaretçilerimizle bir araya gelmek, ürünlerimizi yakından tanıtmak ve dönüşüm yolculuğumuzun somut çıktılarıyla buluşturmak bizim için büyük bir değer taşıyor.

Bu özel yılda, yarım asırlık tecrübemizi ve geleceğe yönelik vizyonumuzu sektörle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.”

90Retro serisi ile retro tasarım ve güçlü performans bir arada

“Tarımda Retro Dokunuş, Güçte Yeni Bir Duruş” sloganıyla geçtiğimiz yıl Konya Tarım Fuarı’nda lansmanı gerçekleştirilen 90Retro Serisi, 3,9 litre hacimli TÜMOSAN motoru ile 85 ila 125 beygir gücü aralığında beş farklı modelden oluşuyor.

Yenilenen ön kaporta tasarımı ve konfor odaklı ergonomik kabiniyle dikkat çeken seri;

8 adet hidrolik güç çıkışı, 5.000 kg kaldırma kapasitesi, elektro-hidrolik kontrollü çift devirli kuyruk mili ve elektronik çeki kontrol sistemi gibi donanımlarıyla yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Sektörde ilk kez sunulan start-stop özelliği ise tarım mekanizasyonunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Geliştirilen 90Retro serisi satışa hazır

Geçtiğimiz yıl beğeniye sunulan 90Retro Serisi, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda hem tasarım hem de donanım açısından kapsamlı şekilde geliştirilmiştir.

Kabin içi ergonomi yeniden ele alınırken kabin süspansiyonu entegrasyonu sağlanmış; gerçekleştirilen konfor ve kullanım iyileştirmeleriyle seri satışa hazır hale getirilmiştir.

TÜMOSAN geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor

TÜMOSAN, yarım asırlık tecrübesiyle geliştirdiği çözümleri geleceğe taşıyarak tarımda sürdürülebilir ve güçlü alternatifler sunmaya devam ediyor. 50.yılında ürün gamını hem tasarım hem donanım anlamında yenileyerek sektörde yeni bir dönem başlatan marka, üretim gücünü yenilikçi ürünleriyle pekiştirerek sektörün gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.












