Yasa dışı bahis operasyonu: IBAN kullandıran 3 kişi yakalandı

15:4229/04/2026, Çarşamba
IHA
Operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, IBAN hesaplarını kullandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonlarında para transferi için kendi adlarına kayıtlı IBAN hesaplarını kullandırdıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "yasa dışı bahis" suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

HSK kararnamesi hakim ve savcı ataması görev yeri listesi