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Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, biri PKK/KCK terör örgütü mensubu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

14:05 . 3/02/2023 Cuma
AA
Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


#MSB
#terörist
#PKK
2 saat önce
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Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 11 kişi yakalandı
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