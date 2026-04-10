Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yasaklı türlere geçit yok: 150 kaplumbağa ve 14 papağana el konuldu

11:1010/04/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Denizli'de düzenlenen petshop denetimlerinde, belgeleri bulunmayan 1 sevda papağanı ve 13 sultan papağanı ile yasaklı istilacı türler kapsamındaki 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasak türlere geçit yok. Denizli ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen petshop denetimlerinde, gerekli belgeleri bulunmayan 1 sevda papağanı ve 13 sultan papağanı ile bulundurulması yasaklı istilacı türler kapsamında değerlendirilen 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. İşletme sahiplerine ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, el konulan hayvanlar koruma altına alındı" denildi.



#Denizli
#su kaplumbağası
#petshop
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
