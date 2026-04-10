Yasaklı türlere geçit yok: 150 kaplumbağa ve 14 papağana el konuldu

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasak türlere geçit yok. Denizli ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen petshop denetimlerinde, gerekli belgeleri bulunmayan 1 sevda papağanı ve 13 sultan papağanı ile bulundurulması yasaklı istilacı türler kapsamında değerlendirilen 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. İşletme sahiplerine ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, el konulan hayvanlar koruma altına alındı" denildi.