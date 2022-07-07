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POLİTİKA

Yavuz Ağıralioğlu'na İYİ Parti'nin kürsü tiyatrosu soruldu: Sıkıntıları bizzat yaşayanlar seçilmeli

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, grup toplantılarına 'mağdur' sıfatıyla çıkarılan kişilerle ilgili partisine eleştiride bulundu. Kendisinin insanları konuşma tonlamalarından tanıdığını söyleyen Ağıralioğlu, partisini bu konuda uyarmaya ihtiyaç duymadığını ifade etti. Ağıralioğlu, "Sektörlerin hepsinde sıkıntı vardır bu sıkıntıları olanlar namına oraya çıkanlar da bu sıkıntıları bizzat yaşayanlardan seçilmelidir." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yavuz Ağıralioğluna İYİ Partinin kürsü tiyatrosu soruldu: Sıkıntıları bizzat yaşayanlar seçilmeli
​İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'mağdur' sıfatıyla grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişilerin mağdur olmadığının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Ağıralioğlu, "Ben ekranda sizinle aynı anda görüyorum. Ben konuşurken konuşmanın tonlamasından insanları tahmin edebiliyorum." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu'na İYİ Parti'nin kürsü tiyatrosu soruldu: Sıkıntıları bizzat yaşayanlar seçilmeli
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Yavuz Ağıralioğlu'na İYİ Parti'nin kürsü tiyatrosu soruldu: Sıkıntıları bizzat yaşayanlar seçilmeli
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, grup toplantılarına 'mağdur' sıfatıyla çıkarılan kişilerle ilgili partisine eleştiride bulundu. Kendisinin insanları konuşma tonlamalarından tanıdığını söyleyen Ağıralioğlu, partisini bu konuda uyarmaya ihtiyaç duymadığını ifade etti. Ağıralioğlu, 'Sektörlerin hepsinde sıkıntı vardır bu sıkıntıları olanlar namına oraya çıkanlar da bu sıkıntıları bizzat yaşayanlardan seçilmelidir.' diye konuştu.

"UYARMAYA İHTİYAÇ DUYMADIM"

"Tahmin edebildiniz mi veya uyardınız mı?" sorusunu yanıtlayan Ağıralioğlu, "Buna ihtiyaç duymuyorum. Bununla ilgili şunları söylüyorum. Makulün kuvveti tabiliktendir. Tabi olan, hasbi ve kalbi olan kuvvetlidir. Öğrencilerimiz mağdur mudur mağdurdur. Bu anlamda bu işi organize eden arkadaşlarımız bu mağduriyetleri ifade edecek, bakıyorum grup toplantılarında grubun karşısında konuşabilme zorluğu çekenlerin bazılarına Meral Hanım 'Benimle orada konuştuğun gibi konuşur musun' diyor. Burada yaşadıklarını yaşadığınız gibi ifade edin demek istiyor. " ifadelerini kullandı.

"SIKINTI YAŞAYANLAR SEÇİLMELİ"

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin söylediğinize katılıyorum, bu kıymetli bir eleştiridir. Sektörlerin hepsinde sıkıntı vardır bu sıkıntıları olanlar namına oraya çıkanlar da bu sıkıntıları bizzat yaşayanlardan seçilmelidir. "

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