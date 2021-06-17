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İSTANBUL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: Balıkçı teknesine gemi çarptı bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine, As Rosaıla adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken, iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: Balıkçı teknesine gemi çarptı bir kişi hayatını kaybetti
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi. Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edilirken birinin de cesedine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan bir kişi ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

"Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı "AS ROSAILA" isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığının bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği anlatıldı. Olay bölgesinde ekiplerce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Kurtarılan iki kişiden biri hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.


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