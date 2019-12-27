İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması İstanbul Valiliği'nden İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 27 Aralık 2019, 13:26 Son Güncelleme: 27 Aralık 2019, 13:56 DHA