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Gündem Yemek siparişinde büyük kurnazlık Hem kuryeler, hem işletmeler mağdur
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Yemek siparişinde büyük kurnazlık: Hem kuryeler, hem işletmeler mağdur

Yemek siparişi verilen sitelerde, nakit ödemeyi seçen, ancak kullanıcı notu kısmına online ödeme yapıldığına dair taslak metni kopyalayıp yapıştıran bazı kişiler hem işletmeleri hem de kuryeleri dolandırıyor. Bu durumda, ekonomik kaybın kuryenin cebinden çıktığını belirten Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Akşam, kuryelerin kasaya vermesi gereken para hesaplanıyor. Herhangi bir para eksik çıktığında kuryeler bunu kendi ceplerinden vermek durumunda kalıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Son birkaç yıldır oldukça yaygınlaşan yemek sipariş siteleri hem vatandaşlar hem de işletmeler için birçok kolaylık barındırsa da bazı vatandaşlar bu kolaylıkları istismar ediyor. Yemek siparişi sitelerinde, nakit ödemeyi seçen, ancak online ödeme yapıldığında dair taslak metni kopyalayıp kullanıcı notu kısmına yapıştıran bazı kişiler, kuryelerin iş yoğunluğundan ve dalgınlıklarından faydalanarak, dolandırıcılık yapıyor.

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"Online ödeme yapıldığını bildiren taslak metinleri yapıştırıyorlar"

Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Müşteriler, yemek sipariş sitelerinden yaptıkları siparişlerde, kullanıcı notu kısmına yapıştırdıkları, online ödeme yapıldığını bildiren taslak metinleri yapıştırıyorlar. Böylece, aslında ödemenin nakit olarak gerçekleşmesi ve müşteriden kapıda para alınması gereken siparişlerde, kuryeler, 'Nasılsa online olarak ödendi' diye düşünerek, para almıyor. Bazı kurye arkadaşlar, iş yoğunluğundan ötürü, müşterinin kendisinin el yordamıyla yapıştırdığı bu notları teyit etmiyor, ya da siparişin sadece o kısmına bakıp geçiyor. Bu da kuryeleri mağdur ediyor. Akşam, kuryenin kasaya vermesi gereken parada açık çıkınca kurye kendi cebinden vermek durumunda kalıyor. Müşterilerin bunları yapmamasını istiyoruz, bunu dolandırıcılık olarak görüyoruz. Kuryeler, verilen siparişlerin notalarına ve ödeme şekillerine dikkat etmeli. Müşterinin kapısına bırakılacaksa bile iş yerinden her türlü sipariş bilgisinin teyit edilmesi gerek" dedi.

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Aynı gecede iki kez yaşanıyor

Bursalı, söz konusu olayın başına, geçen günlerde aynı gecede 2 kere geldiğini söyleyerek, "Gece siparişe gittim ve müşteri aynı şekilde ödemeyi nakit seçip, not kısmına da online olarak ödendiğini ve siparişin kapıya bırakılmasını istediğini belirten taslak metni kopyalamış. Durumu fark ettim. Kapıyı çaldığımda siparişleri kapıya asıp gittiğimizi zannetti, aslında kapının kenarında bekliyordum. Daha sonra kapıyı açtı ve siparişleri teslim ettim. Müşteri kapıyı kapatmaya çalışınca, 'Hanımefendi ödemeniz nakit olacak' dedim. Sonra bana, 'Nakit mi seçmişim, fark etmedim. Ben yapmadım' tarzında şeyler söyledi. Bunu yapan müşteriler, 'Ben nakit ödemeyi seçtiğimi fark etmedim, yanlışlıkla yapmışım' diyerek, işin içinden çıkıyorlar. Bu kadar kolay olmaması lazım" dedi.

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