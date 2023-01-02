Yeni Şafak ile 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu: 192 sayfalık dört gazete okuyucuyla buluştu

Yayınlamış olduğu başarılı eklere yenilerini eklemeye devam eden Yeni Şafak Gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Türkiye Yüzyılı'nı anlattığı bir yazı kaleme aldığı 192 sayfalık dört adet 'Türkiye Yüzyılı' ekini okuyucularıyla buluşturdu.

'Türkiye Yüzyılı 2023 Vizyonu eki' olarak yayınlanan dört ek fasikülde, çok sayıda Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makaleleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak için kaleme aldığı 'Şahlanan bir geleceğe koşuyoruz' başlıklı yazısında, Türkiye Yüzyılı’nın, huzur, başarı, güven, istikrar, üretim, güç, bilim, barış, şefkat, istiklal ve istikbalin yüzyılı olacağına dikkat çekti.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşına ulaşacağı 2023 yılı ülkemiz için yeni bir dönemin de miladı olacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 'İstikrarlaştırıcı güç Türkiye' olarak daha adil bir dünya idealinin bayraktarlığını yaptığını belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk hedeflerinden birinin tamamıyla milli iradenin ürünü olan yeni bir anayasa olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı milletimizin yeni Kızılelma’sıdır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Bakanlar ve Belediye Başkanları da Türkiye Yüzyılı'nı anlattı.

Bakanlar 'Türkiye Yüzyılı'nı yazdı

EKONOMİ SAVUNMA ENERJİ ekinde; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Savunmada güçlü Türkiye', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Türkiye kabuğunu kırdı', Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'Yeni anayasanın yüzyılı', Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Küresel rolümüz güçlenecek', Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Gençlerle daha adil bir dünya', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'Mutlu Türkiye toplumu' başlığıyla yazı kaleme aldı.

'Kabuğumuzu kırdık, şimdi havada karada denizde koşma zamanı' başlığı ile çıkan TİCARET SANAYİ ULAŞIM TEKNOLOJİ ekinde; İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'İletişimin yüzylı olacak', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'Milli teknoloji ve güçlü sanayi', Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 'Hedef lojistikte süper güç', Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 'Türkiye modeli ile üst lige', Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Enerjide yeni hub Türkiye' ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 'İhracatta hedefleri aşacağız' başlıklı makaleleri yer aldı.

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EĞİTİM TARIM ÇEVRE KÜLTÜR SANAT SAĞLIK ekinde ise; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Eğitimde önceliğimiz fırsat eşitliği', Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 'Tarım ve ormancılığın yüzyılı', Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Daha yeşil bir Türkiye' başlıklı yazı kaleme aldı.

Belediye Başkanları vizyon projeleri anlattı

'Yerel yönetimler Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor' başlığıyla yayınlanan VİZYONUYLA ÖRNEK BELEDİYELER ekinde de Büyükşehir Belediye Başkanlarının yazıları yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 'Dârü'l-Mülk yeniden hayat buldu', Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 'Yeşil Bursa için enerji doğadan', Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'Şahin OEC şampiyonlar liginde', Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 'Türkiye'de ilk atıksız ada gururu', Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler 'Ordu enerjide çığır açtı', ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 'Tarımda zirveye koşuyor' başlıklı yazılarıyla okuyucularla buluştu.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı: Cumhurun yüzyılı olacak