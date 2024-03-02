Yerel seçimler için kesin aday listeleri yarın belli oluyor

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 1 Aralık 2023'te duyurduğu seçim takvimi çerçevesinde işleyişi başlattı. Bu süreçte YSK, seçime katılma hakkı bulunan 36 siyasi parti tespit etti.





Seçime katılacak partilerin yerlerini belirlemek için YSK Başkanlığında 27 Ocak'ta kura çekimi yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını, Büyük Türkiye Partisi'nin ise adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini açıkladı.









Kura sonucunda partilerin sıralaması şu şekilde:





1- AK Parti

2- İYİ Parti

3- Sol Parti

4- Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Yeniden Refah Partisi

9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- CHP

19- Emek Partisi

20- HÜDA PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

29- Adalet Partisi

29- Aydınlık Demokrasi Partisi

30- MHP

31- Türkiye İşçi Partisi

32- Demokrasi ve Atılım Partisi

33- Saadet Partisi

34- Vatan Partisi





Ancak, 29. sırada bulunan Genç Parti'nin seçime katılmayacağını bildirmesiyle seçime katılacak parti sayısı 34'e düştü. Bu durumda, diğer parti sıralamaları da değişti. Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33 ve Vatan Partisi 34. sıralamada yer alacak.





Kesin aday listeleri yarın açıklanacak





Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ilişkin aday listeleri, 20 Şubat tarihinde ilçe seçim kurullarına ve büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarına, büyükşehir belediye başkan aday listeleri ise il seçim kurullarına teslim edildi. Aynı süre içinde bağımsız adaylar da başvurularını tamamladı.





Seçim kurullarının incelemesi veya itirazlar sonucunda, ya da istifalar nedeniyle siyasi parti aday listelerinde eksiklik tespit edilmesi halinde, bu durum 1 Mart'ta ilçe veya il seçim kurulları tarafından ilgili partilere bildirilecek. Partiler, 2 Mart'ta eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına bildirecek ve kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak.





Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart sabahı başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı 29 Şubat'ta başladı ve 24 Mart'ta tamamlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler ise 28 Mart'ta kesinleştirilecek. Propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.





Oy verme saatleri





YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.





Bu yüzden Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.











