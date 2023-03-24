'Yerli markaya yerli otomobil denilmemeli' diyen Babacan'ın yıllar önceki açıklaması gündem oldu: Önemli olan yöneticisi olabilmek

Ali Babacan. yıllar önce katıldığı canlı yayında yerli otomobil için "Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek. İşin sahibi olmak." açıklamasında bulunmuştu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ön sipariş süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Bu yıl 20 bin araç üretmeyi hedefleyen Togg için bir haftada 100 bin ön sipariş kaydı oluşturuldu.
Togg, yoğun ilgi görmeye devam ederken muhalefet ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında yerli otomobile ilişkin açıklamalarda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli markaya yerli otomobil denilmemesi gerektiğini savundu.
"Yerli markaya yerli otomobil dememek lazım"
Babacan şöyle konuştu:
Babacan yıllar önce konuk olduğu yayında "Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek" demişti
Babacan şöyle konuşmuştu: