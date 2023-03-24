'Yerli markaya yerli otomobil denilmemeli' diyen Babacan'ın yıllar önceki açıklaması gündem oldu: Önemli olan yöneticisi olabilmek

"Bizim bu son açıkladığımız yerli otomobil projesiyle ilgili belki iletişimle alakalı bazı sorunlardan bahsedilir ama projenin özüne indiğinizde bu bir yerli marka çabasıdır. Bu çok önemlidir. Uçakta olsun, otomobilde olsun artık Türkiye'nin kendi yerli markasını ve yerli üretimini gerçekleştirmesi önemlidir ama yerli derken şuna dikkat etmek lazım; Artık dünya üretim network'ünde yüzde yüz şu ülkenin malı diye bir şey artık yok. Hangi ürünü ele alırsanız alın o ürünün gerisine şöyle bir bakın ürün haricinde çipin içindeki malzemelere bakın o da ayrı üç beş ülkeden geliyordur. Tasarımını kim yapıyor diye bakın. Tasarımı belki üç ayrı ülkeden geliyordur. Dolayısıyla artık gerçekten teknolojide küreselleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek. İşin sahibi olmak."