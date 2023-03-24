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Gündem

'Yerli markaya yerli otomobil denilmemeli' diyen Babacan'ın yıllar önceki açıklaması gündem oldu: Önemli olan yöneticisi olabilmek

Geçtiğimiz hafta ön sipariş süreci başlayan Togg için bir haftada 100 bin ön sipariş kaydı oluşturuldu. Togg, yoğun ilgi görmeye devam ederken muhalefet ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında yerli otomobile ilişkin açıklamalarda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli markaya yerli otomobil denilmemesi gerektiğini savunarak "Baktığınızda yerli parçası ya da yerli katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememek lazım." açıklamasında bulundu. Babacan, 2015 yılında yaptığı açıklamada ise yerli otomobilden bahsederken "Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek, işin sahibi olmak." ifadesini kullanmıştı.

16:53 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ali Babacan. yıllar önce katıldığı canlı yayında yerli otomobil için "Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek. İşin sahibi olmak." açıklamasında bulunmuştu.

Ali Babacan. yıllar önce katıldığı canlı yayında yerli otomobil için "Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek. İşin sahibi olmak." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ön sipariş süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Bu yıl 20 bin araç üretmeyi hedefleyen Togg için bir haftada 100 bin ön sipariş kaydı oluşturuldu.

Togg, yoğun ilgi görmeye devam ederken muhalefet ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında yerli otomobile ilişkin açıklamalarda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli markaya yerli otomobil denilmemesi gerektiğini savundu.

"Yerli markaya yerli otomobil dememek lazım"

Babacan şöyle konuştu:

"Bu yerli markaya yerli otomobil denmesine de ben çok taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor. Yani dizaynını bile yurt dışında yaptığınız, pek çok parçasını dışarıdan ithal ettiğiniz. Baktığınızda yerli parçası ya da yerli katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememek lazım."
Babacan 2015 yılında yaptığı açıklamada ise yerli otomobilden bahsederken
"Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek. İşin sahibi olmak."
ifadesini kullanmıştı.

Babacan yıllar önce konuk olduğu yayında "Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek" demişti

Babacan şöyle konuşmuştu:

"Bizim bu son açıkladığımız yerli otomobil projesiyle ilgili belki iletişimle alakalı bazı sorunlardan bahsedilir ama projenin özüne indiğinizde bu bir yerli marka çabasıdır. Bu çok önemlidir. Uçakta olsun, otomobilde olsun artık Türkiye'nin kendi yerli markasını ve yerli üretimini gerçekleştirmesi önemlidir ama yerli derken şuna dikkat etmek lazım; Artık dünya üretim network'ünde yüzde yüz şu ülkenin malı diye bir şey artık yok. Hangi ürünü ele alırsanız alın o ürünün gerisine şöyle bir bakın ürün haricinde çipin içindeki malzemelere bakın o da ayrı üç beş ülkeden geliyordur. Tasarımını kim yapıyor diye bakın. Tasarımı belki üç ayrı ülkeden geliyordur. Dolayısıyla artık gerçekten teknolojide küreselleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek. İşin sahibi olmak."




#Togg
#Ali Babacan
#Deva Partisi
16 dakika önce
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