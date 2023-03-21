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Togg sizi bekliyor

Togg, bu yıl boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak 18 deneyim merkezinin yanı sıra mobil deneyim merkezleri de açıyor. İstanbul’da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM’de mobil deneyim merkezleri açan Togg, kullanıcıyla buluşuyor. Mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşacak.

04:00 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Togg,Mobil deneyim merkezleri açmaya başladı.

Togg,Mobil deneyim merkezleri açmaya başladı.

Togg, Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. Togg, doğrudan yönettiği ve 2023 boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. Aynı anda İstanbul’da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM’de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturacak.

ŞEHİR ŞEHİR GEZECEK

Bir şehirde en az 1,5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak. Togg, yıl içinde mobil deneyim merkezi sayısını 8'e çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşacak.

BU YIL SAYISI 20'YE ULAŞACAK

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center'da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18'e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezlerimizin sayısını da yıl içinde 8'e çıkaracağız. Bu mağazalarımızla da 7 bölgemizi dolaşacağız."



#Togg
#İstanbul
#Bursa
#Mobil deneyim merkezi
#T10X
#Gürcan Karakaş
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