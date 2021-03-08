Yıldırım'da çiçek kokulu 8 Mart: Sağlık çalışanları da unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar günü, Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından bir dizi etkinlikle kutlandı. Bu özel günde özel gereksinimli çocukların ailelerini unutmayan Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, annelere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın selamını ileterek, içerisinde şal, diş macunu, diş fırçası, sabun, şampuan, havlu, çorap ve el feneri bulunan bir hediye paketi dağıttı.

Yıldırım Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanları da, ilçedeki metro duraklarında ve halkın yoğun olarak kullandığı meydanlarda kadınlara çiçek verdi. Ekipler, Barış Manço Kültür Merkezi, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı, Setbaşı, Namazgah ve Erikli meydanlarında bulunan billboardlara da çiçek bıraktı.

Başkan Yılmaz Sağlık çalışanlarını unutmadı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’ndeki kadın personelle bir araya geldi. İlk ziyaretini Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gerçekleştiren Başkan Yılmaz, sağlık çalışanlarına kasımpatı çiçeği dağıtarak personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Pandemi döneminde gösterdikleri başarıdan dolayı kadın sağlık çalışanlarının bu anlamlı günde hatırlanmasının ayrı bir önemi olduğunu belirten Oktay Yılmaz, “Bizlerde bu anlamlı günde kadın sağlık çalışanları ile bir araya gelerek salgını kontrol altına almak için gösterdikleri gayret ve çabayı takdir ettik” diye konuştu.

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"Kadın mutluysa o ülke de mutludur"

Başkan Oktay Yılmaz’ın bir sonraki durağı ise Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi oldu. Burada, birimleri tek tek dolaşarak kadın personelin ‘Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Yılmaz, şunları kaydetti: “Yıldırım’a birlikte hizmet verdiğimiz kadın arkadaşlarımızı hem ziyaret ettik hem de onların Kadınlar Günü’nü kutladık. Kadınlar, bizim medeniyetinizde hem toplumun hem ailenin temelidir. Kadınların hak ettiği değeri görmesi toplumların kalkınması adına oldukça önemli bir olgudur. Aileler toplumların, toplumlar da kadınların ellerinde yükselir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa o ülkede mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülkede umut içindedir. Ben bu vesileyle tüm mesai arkadaşlarımın ve dünya üzerindeki tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”