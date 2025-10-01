Yıldız Holding’in 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Trabzon’da ziyarete açıldı

Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini Türkiye’nin farklı illerinde sergilemeye devam ediyor. Daha önce “Konuşan Yazılar” adıyla Bursa, Ankara, Konya ve Edirne’de yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding, bu kez geleneksel İslam sanatının en güzel örneklerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini, Bursa, Kayseri, Şanlıurfa ve Ankara’nın ardından Trabzon’da sanatseverlerle buluşturdu.

Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi, 1 Ekim’de Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Açılış töreni, Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu’nun yanı sıra Yıldız Holding’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın ve geniş protokol katılımıyla gerçekleşti.

İslam kültürünün en zarif ve anlam yüklü sanat dallarından biri olan hat sanatının büyük ustalarını bir araya getiren “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisinde, Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (ö.1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (ö. 2025), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961) ve Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatlarının eserleri yer alıyor.

Taşkın: Koleksiyonumuzdaki nadide eserleri geniş kitlelere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla topluma değer katmayı ilke edinen Yıldız Holding’in, bugün yaklaşık 2000 esere ulaşan Sanat Koleksiyonunu Çamlıca Kampüsü’nde yıl boyunca sanatseverlerin beğenisine sunduklarını ifade etti. Geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide örneklerini içeren Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nun, geçmişle bugünü buluşturan çok kıymetli bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Taşkın, şöyle devam etti: “İslam Eserleri Koleksiyonumuzda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da sanatseverlerin beğenisine sunmuştuk.

Bugün de, Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergimizi, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir zenginliğe sahip olan Trabzon’da açarak kültür mirasımızı geniş kitlelerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Trabzonlu sanatseverleri bu kıymetli yazıların manevi zenginliğini paylaşmak üzere sergimize davet ediyoruz”



