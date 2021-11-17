Yine taksi yine değişim saati bahanesi: Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı

Olay, dün öğlen saatlerinde Beyazıt'ta meydana geldi. İddialara göre, Furkan Tekfidan yoldan geçen taksiyi durdurdu.
Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan'ı taksiye almadı.
Taksi şoförü, aynı yerde bekleyen turistleri aracına aldı.
Furkan Tekfidan'ın kendisine tepki gösterdiği taksi şoförü, turist yolcularla aracını teslim etmeye götürdüğünü söyleyerek yoluna devam etti.
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Fatih'te taksici değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı
Fatih'te bir taksi şoförü değişim saatini bahane ederek Türk yolcuyu almayıp, turistleri aldı. Taksiye bindirilmeyen Türk yolcu o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
CEP TELEFONUNA KAYDETTİ
Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan'ın
"Arabayı teslim etmeye gitmiyor muydun?" şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken "Teslim etmeye gidiyorum" dediği görülüyor.
GÜNDEM
Seyir halinde at yarışı izleyen taksici pes dedirtti
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Aracına almadığı müşteriyi 'kafana sıkarım' diye tehdit eden taksici kamerada
Üsküdar Altunizade'de aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.
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Siyahi vatandaşla taksici arasında arbede: Demir sopa ile minibüsten indirdiler
Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs ile taksi şoförü arasında çıkan ücret tartışmasında, minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene ikinci taksici tarafından demir sopa ile minibüsten indirildi.
Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten inen adam, taksimetre ücretini vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.
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Taksici trafiği görünce aldığı yolcuyu 'çalışmıyorum' diyerek indirmeye çalıştı
Esenyurt'ta trafiğin yoğun olduğu güzergaha girmek istemeyen taksi sürücüsü ile yolcu arasında tartışma çıktı.
Yolcuyu araca aldığı halde yoğun trafik nedeniyle gitmek istediği yere götürmeyen taksici, çalışmadığını belirterek müşterinin inmesini istedi. Taksici, 'Öldürsen de çalışmıyorum” derken, o anları görüntüleyen yolcu ise araçtan indikten sonra tepki gösterdi.