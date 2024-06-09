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YKS'nin soru ve cevapları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

18:58 - 9/06/2024 Pazar
AA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

#YKS
#Sınav
#Soru
11 dakika önce
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