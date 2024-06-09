Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
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11 dakika önce
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
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