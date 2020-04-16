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YÖK Başkanı Yekta Saraç: Bu ülke için ilk

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk"

Haber Merkezi AA
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YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklamalar:

Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi.

YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk

Açıköğretim fakültelerinin gelir fazlalarının belli kısmı ile artık daha fazla öğrencimize öncelikli alanlarda doktora bursu vereceğiz.

Vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 10 bin artacak.

Vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanına ödenen ücret, devlet üniversitelerindeki emsallerinden düşük olmayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.

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