Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: Beline sarılı 820 gram esararla yakalandı

Bakan Karaismailoğlu'ndan TVNET'e özel açıklamalar: Gezi Parkı'nda şantiyemizi bütün bilgisayarlarımızı yaktılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Gaziantep'te TVNET'in özel konuğu oldu. Gezi parkı sürecinde Taksim Alt geçit şantiyesinin yakıldığını anlatan Karaismailoğlu, 'İnsanın yaşamına konfor katmak için, şehrin sıkışan damarlarını açmak için yapıyorduk bunu. Gezi olayını yapan provokatörler, '3. havalimanını 3. köprüyü, Kuzey Marmara Otoyolunu yapmayın.' diyorlardı.' dedi



İstanbul Havalimanı ile ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, 'İstanbul Havalimanı dünyanın gıpta ile baktığı bir cazibe merkezidir. Günlük 230 bine yakın yolcu seyahat ediyor. 200 bine yakın istihdam alanı oluşturduk. İstanbul Havalimanı şu anda dünyanın en iyi havalimanıdır.' ifadelerini kullandı.