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BOLU

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: Beline sarılı 820 gram esararla yakalandı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda beline sarılı halde 820 gram esrarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: Beline sarılı 820 gram esararla yakalandı
Otobüs içerisinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda bir yolcunun beline sarılı halde 820 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, il sınırlarına girdiği tespit edilen otobüsü Dörtdivan mevkiinde durdurdu. Otobüs içerisinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda bir yolcunun beline sarılı halde 820 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan yolcu ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taksim’de dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti
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Olay, geçtiğimiz 4 Haziran Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir bankta uyuyan H. S.’nin çevresine 3 arkadaş geldi. Burada sohbet etmeye başlayan şahıslar ardından banka oturmak istedi.
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Ancak sohbet sırasında şahıslardan biri oturmak için h.S.ye banktan kalkmasını söyledi. Gencin kalkmaması üzerine şahıslardan biri onu maket bıçağıyla yüzünden yaralayarak kaçtı.
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Neye uğradığını şaşıran genç, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.
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Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
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İncelemelerin ardından saldırganın Umut A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı maket bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Taksim’de dehşet anları: Banka yattı diye maket bıçağıyla yüzünü kesti
Taksim İstiklal Caddesi'nde bir şahıs, banka yatan gence kalkmadı diye maket bıçağıyla saldırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, yüzünden yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

21 yıllık sır cinayette katil çoban çıktı: Zaman aşımından serbest bırakıldı
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Geçen mayıs ayında Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise Haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu.
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Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavaka ait kimlik bulundu.
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Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
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Bu kapsamda olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis, çok sayıda kişiyle görüştü.
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Ekipler ayrıca, Kavakın gasbedilen cep telefonunu teknik takibe aldı. Kavakın cep telefonunun gasbedildikten sonra içine yeni sim kartı takılarak, kullanılamaya devam edildiği belirlendi.
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Ankara Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi sonuçlarının da ortaya çıkmasıyla cinayeti o dönemde çobanlık yapan M.A.nın işlediği belirlendi.
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Şüpheli önceki gün adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Ayşe Kavakı öldürmediğini söylediği öğrenilen cinayet zanlısı, suçsuz olduğunu ifade etti.
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Şüphelinin ayrıca, 1988 yılında 1 kişiyi bıçaklayarak öldürmesi nedeniyle 12 yıl hapis yattığı ve afla 2000 yılında tahliye olduğu öğrenildi. Şüphelinin cezaevinden çıktıktan 1 yıl sonra da Ayşe Kavakı ziynet eşyaları, cüzdanı ve cep telefonunu gasbetmek için öldürdüğü tespit edildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, olay tarihi 20 yılı geçtiği için çıkarıldığı mahkemece zaman aşımından serbest kaldı.
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21 yıllık sır cinayette katil çoban çıktı: Zaman aşımından serbest bırakıldı
Kayseri'de, 21 yıl önce kaybolan ve öldürülüp kuyuya atıldığı belirlenen Ayşe Kavak'ın (47) cinayet şüphelisi M.A. (55), polis ekiplerince yakalandı. Cinayeti kabul etmeyen katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece zaman aşımı nedeniyle serbest bırakıldı.


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