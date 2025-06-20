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Yolsuzluğu İBB Meclisi araştırsın

Yolsuzluğu İBB Meclisi araştırsın

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0020/06/2025, Friday
G: 20/06/2025, Friday
Yeni Şafak
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Toplantıda AK Partili meclis üyeleri “İstanbul nimet değil emanet” pankartları açtı.
Toplantıda AK Partili meclis üyeleri “İstanbul nimet değil emanet” pankartları açtı.

İBB Meclisi Haziran Ayı Toplantısı 3’üncü oturumu yapıldı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve itirafçıların anlattıklarını konu alan bir konuşma yaptı.

Soruşturma kapsamında 25 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp ifade verdiğini belirten Kaynar, “İtirafçıların bazıları üst düzey belediye yetkilisi, bazıları belediyeden ihale alan ya da belediyeyle işi olan iş insanları, bazıları da İmamoğlu’nun sistemin içindeki en yakın yol arkadaşları. Bu meclisin asli görevi, kamu adına denetimdir. Daha önce çağrı yaptık, ‘Gelin komisyon kuralım, bu iddiaları araştıralım’ dedik. Kaçtınız, reddettiniz. Tekrar ediyoruz: Hodri meydan! Kendinizden eminseniz, şeffafsanız, bu Meclis oturumu bitmeden komisyonları kuralım. Sürece meclis de dahil olsun” dedi.

156 MİLYONLA KAÇ KREŞ AÇILIRDI?

Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rüşvet veren ‘Ben rüşvet verdim’ diyor. İddiaların odağındaki kişi ‘Evet biz bunları yaptık’ diyor. Ne yapacağız şimdi, verene ‘Hayır sen vermedin’, alana da ‘Hayır sen almadın’ mı diyeceğiz? Ali Nuhoğlu ve Ertan Yıldız’ın ifadelerine bakın. Emirgan’da 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat tarafından alınan 3 villa var. Bu villaların önündeki arsa İBB tarafından 156 milyon TL’ye kamulaştırıldı. 156 milyon lirayla kaç kreş yapılır, kaç semtte Kent Lokantası açılır, kaç öğrencinin servisi karşılanır, kaç aileye doğalgaz desteği verilirdi?”



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