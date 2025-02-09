Yolun yarısındayız: Ortanca yaş hızla artıyor

Türkiye'de ortanca yaş yükselmeye devam ediyor. Ülkedeki tüm nüfus sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını ifade eden ve 34,4 olan "ortanca yaş"ın, gelecek yıl 35'i geçmesi hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıyla belirlenen ortanca yaşın, 2015-2024 döneminde sürekli arttığı görüldü. 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, her yıl artarak 2024'te 34,4'e yükseldi. TÜİK verileri, bu artışın son 10 yılda istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Böylece veriler, Türkiye'de ortanca yaşın Cahit Sıtkı Tarancı'nın "35 yaş" şiirinde ifade ettiği gibi "yolun yarısı"nı geçeceğini ortaya koydu.





YAŞLANIYORUZ

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, ortanca yaşın "ülkenin yaşı" anlamına geldiğini söyledi. Ortanca yaşın artmasının, nüfusun yaşlandığını ifade ettiğini aktaran Eryurt, "Son 10 yıla baktığımızda yaklaşık her iki yılda bir yaş arttığını görüyoruz. Bu, oldukça hızlı bir artış. Böylece, Türkiye'de ortanca yaşın 2026'da 35'i geçmesini bekliyoruz" dedi.





Köylerde kimse kalmadı

Türkiye’nin nüfusu arttı köylerde kimse kalmadı. Nüfusun yüzde 93,39'u il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'ya geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 7 bin 258 olarak kayıtlara geçti. Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2023'te yüzde 93 iken 2024'te yüzde 93,4'e yükseldi. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü.





Esenyurt 57 ilden daha kalabalık

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıl 988 bin 369 kişiyle nüfus olarak 57 kenti geride bıraktı. Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma ünvanını korudu. 2023'te 978 bin 7 kişinin bulunduğu ilçede, 2024'te yaşayanların sayısı 10 binden fazla artarak 988 bin 369 kişiye çıktı. Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 şehrini de geride bıraktı. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.



