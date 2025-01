Nüfusun yarısı 65 üstü olacak: genç nüfus alarm veriyor

Türkiye nüfusu alarm veriyor. Çocuk ve genç nüfusunu, ekonomik fırsat penceresi kapanmadan yani 2040 yılına kadar artırmayı hedefleyen hükümete sunulan yeni veriler, sıkıntılı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan simülasyona göre, 2080 yılında her 5 kişiden sadece 1'i 18 yaş altında yani çocuk nüfusu içinde olacak. 2024 yılı verilerine göre, 85 milyonluk nüfusun 22 milyon 206 bin 34'ün çocuklardan oluşuyor. Çocukların toplam nüfus içindeki oranı da yüzde 26'ya tekabül ediyor. Yani her dört kişiden biri çocuk. Ancak gerekli önlemler alınmazsa 55 yıl sonra ülke nüfusunun yarısına yakını 65 yaş ve üstü bireylerden oluşacak. 1930 ve 2080 yıllarını kapsayan yüz elli yıllık bir nüfus projeksiyonu göre çocuk nüfusunda, 2025 yılı ile 2080 arasında 25 puanlık bir azalma olacak. Öte yandan son elli yılda çocuk nüfusu yarı yarıya azaldı. 1970'lerde çocuk nüfusunun genel nüfusa oranı yüzde 48'ken yani her iki kişiden biri çocukken, bu oranda yarı yarıya azaldı.