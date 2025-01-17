Dünya nüfusu 71 milyon artarak 8,9 milyar olacak: En çok nüfusu artan ülke hangisi oldu? Türkiye'de listede...

ABD Nüfus Bürosu'nun Pazartesi günü yayımladığı tahminlere göre, dünya nüfusu 2024'te 71 milyon artarak 8,09 milyara ulaşması yönünde bir beklenti bulunuyordu. Yüzde 0,9'luk büyüme, geçen yılki 75 milyonluk artışa göre bir yavaşlamayı işaret ediyor. 2025'te her saniyede 4,2 doğum ve 2,0 ölüm gerçekleşmesi bekleniyor. İşte ilk 50 sırada bulunan ülkelerin nüfusları...

1 /10 ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun açıkladığı tahminlere göre, dünya nüfusu 2024 yılında 71 milyon artarak yeni yılda 8,9 milyar kişiye ulaşacak. Bu artış, küresel nüfusun büyümeye devam ettiğini gösteriyor.

2 /10 Dünya nüfusu 2024 yılında 71 milyon artarak yılbaşında 8,9 milyar olacak 2024'teki yüzde 0,9'luk artış, dünya nüfusunun 75 milyon kişi arttığı 2023'e göre hafif bir yavaşlama oldu.

3 /10 Tahminlere göre Ocak 2025'te dünya genelinde her saniye 4.2 doğum ve 2 ölüm bekleniyordu.

4 /10 Nüfus Sayım Bürosu'na göre, Amerika Birleşik Devletleri 2024 yılında 2,6 milyon kişi büyüdü ve Yeni Yıl Günü'nde ABD nüfusu 341 milyon kişi olacak.

5 /10 Ocak 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde her 9 saniyede bir doğum ve her 9,4 saniyede bir ölüm olması bekleniyordu. Uluslararası göçün ABD nüfusuna her 23.2 saniyede bir kişi eklemesi bekleniyordu.





6 /10 Dünya nüfusu 8.170.618.000 olarak 15 Ocak 2025 itibarıyla hesaplanmıştır. İşte bazı ülkelerin nüfusları ve oranları: Hindistan: 1.427.097.903 (11 Temmuz 2024) - %17.47 Çin: 1.409.670.000 (31 Aralık 2023) - %17.25 ABD: 336.981.386 (23 Ağustos 2024) - %4.12 Endonezya: 279.118.866 (1 Temmuz 2023) - %3.42 Pakistan: 241.499.431 (1 Mart 2023) - %2.96 Nijerya: 218.541.000 (1 Temmuz 2022) - %2.67 Brezilya: 203.080.756 (22 Aralık 2023) - %2.49 Bangladeş: 169.828.911 (12 Haziran 2022) - %2.08 Rusya: 146.150.789 (1 Ocak 2024) - %1.79 Meksika: 129.713.690 (31 Mart 2024) - %1.59

7 /10 Japonya: 123.850.000 (1 Ağustos 2024) - %1.52 Filipinler: 114.163.719 (1 Temmuz 2024) - %1.4 Etiyopya: 107.334.000 (1 Temmuz 2023) - %1.31 Mısır: 106.541.792 (11 Temmuz 2024) - %1.3 Vietnam: 100.000.000 (Nisan 2023) - %1.22 Kongo DC: 99.010.000 (1 Temmuz 2022) - %1.21 Türkiye: 85.372.377 (31 Aralık 2023) - %1.04 İran: 85.231.028 (26 Ağustos 2023) - %1.04 Almanya: 84.607.016 (30 Eylül 2023) - %1.04 Fransa: 68.226.000 (1 Aralık 2023) - %0.84

8 /10 Birleşik Krallık: 67.026.292 (30 Haziran 2021) - %0.82 Tayland: 65.988.650 (27 Haziran 2023) - %0.81 Tanzanya: 61.741.120 (23 Ağustos 2022) - %0.76 Güney Afrika: 60.604.992 (1 Temmuz 2022) - %0.74 İtalya: 58.919.345 (30 Ekim 2023) - %0.72 Myanmar: 55.770.232 (1 Temmuz 2022) - %0.68 Kolombiya: 52.215.503 (30 Haziran 2023) - %0.64 Kenya: 51.526.000 (1 Ocak 2023) - %0.63 Güney Kore: 51.439.038 (31 Aralık 2022) - %0.63 İspanya: 48.345.223 (1 Temmuz 2023) - %0.59

9 /10 Arjantin: 46.044.703 (18 Mayıs 2022) - %0.56 Sudan: 45.505.075 (27 Haziran 2023) - %0.56 Cezayir: 45.400.000 (1 Ocak 2022) - %0.56 Irak: 43.324.000 (1 Temmuz 2023) - %0.53 Uganda: 42.885.900 (1 Temmuz 2021) - %0.52 Ukrayna: 41.130.432 (1 Şubat 2022) - %0.5 Kanada: 41.012.563 (1 Nisan 2024) - %0.5 Polonya: 37.726.000 (31 Mart 2023) - %0.46 Fas: 36.993.612 (25 Haziran 2023) - %0.45 Özbekistan: 36.297.477 (26 Haziran 2023) - %0.44