İlk kez evleneceklere evlilik kredisi, çocuk yardımı... 150 bin TL kredisi e-Devlet başvuru ekranı ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında alınan yeni destek paketini duyurdu. Yeni evlenecek gençlere yönelik olarak 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin lira kredi imkanı sunulacağı belirtildi. Ayrıca, doğacak ilk çocuk için 5 bin lira yardım yapılacağı açıklandı. Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, aile kurumunu desteklemek amacıyla çeşitli yeni uygulamaların devreye alınacağını vurguladı. Bu adımların, aile yapısını güçlendirmek ve nüfus artışını teşvik etmek hedeflendiği ifade edildi.
Evlilik hayali kuran çiftlere müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Ankara'da gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Erdoğan, yeni evlenecek çiftler için 48 ay vadeli, ilk iki yılı geri ödemesiz ve 150 bin lira faizsiz kredi desteği verileceğini açıkladı. Bu destek, ülke genelinde uygulanacak ve genç çiftlerin evlilik hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı’ ilan ettiği 2025 yılında birtakım müjdeler açıklanacağını söylemiş, ayrıntıların 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. İşte faizsiz evlilik kredi desteği ve doğum yardımına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjdeler:
“Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz.
Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz.
Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL ye yükseltiyoruz.
Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart olmaksızın yardımları her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.”
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak