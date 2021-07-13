Gündem Yönetmeliğe uymuyor raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası yıkılacak
İZMİR

'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası yıkılacak

Depreme dayanıksız olduğuna dair rapora rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır yeterli güçlendirilmenin yapılmadığı Büyükşehir Belediye binası, geçtiğimiz yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar görmüştü. Binanın yıkılmasına karar verildi.

Haber Merkezi İHA
Yönetmeliğe uymuyor raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası yıkılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi binası

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin ve personelinin "Can güvenliğimiz yok” ve “Güçlendirme yapılmıyor” diyerek şikayetçi olduğu ve konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dilekçe verdiği büyükşehir belediye binası, geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kullanılamaz hale gelmişti.

Binadaki faaliyetler durdurulmuştu

Sıva çatlağı ve alçı dökülmelerinin meydana geldiği İzmir Büyükşehir Belediyesi binasındaki faaliyetler, hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar durdurulmuştu. Görev yapan 2 bin civarı personelin, belediyenin diğer binalarında mesailerine devam etmesi kararı alınmıştı.

Yıkılmasına karar verildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, İzmir Sinema Ofisi ile Turizm Bilgilendirme Ofisi’nin hizmet binasının açılışında bir basın mensubu tarafından “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yıkılacak mı güçlendirme mi yapılacak?” sorusu yöneltildi. Soruya cevap veren Soyer, güçlendirme yapılmayacağını ifade ederek, “Bina yıkılacak” dedi.

Güçlendirme yerine kolonları boyandı

  • İzmir Büyükşehir Belediyesinin binasının dayanıksızlığı, daha önce girişindeki kolonların rengarenk boyanması ile gündeme gelmişti. Vatandaşlar "Çürük binayı güçlendireceklerine makyajla göz boyuyorlar" yorumunda bulunmuştu.

'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde
GÜNDEM
'Yönetmeliğe uymuyor' raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası deprem sonrası kullanılamaz halde
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