Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri ortaya çıktı Cumhuriyet'in "Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor" başlığıyla servis ettiği habere konu olan anket şirketinin sahibi Veysi Fidan'ın terör paylaşımları ve partizan ifadeleri deşifre oldu. Fidan'ın; Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerini paylaştığı, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek olduğu, ve "AKP'ye oy yok", "AKP ANAP gibi değil DSP gibi silinecek" ifadeleriyle tweet attığı ortaya çıktı. İnternet sitesinde kendilerini 'bilimsel etik ilkelere bağlı' ve 'tarafsız' olarak tanımlayan Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibinin bu paylaşımları soru işaretlerine neden oldu.

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