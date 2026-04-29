Yozgat'ta Mas güreşi heyecanı: Şampiyonlar yarın belli olacak

Oğuzhan Ürüşan
20:5229/04/2026, Çarşamba
Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda 472 sporcu yarışıyor.
Yozgat, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun düzenlediği Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. 19 ilden 472 sporcunun katıldığı organizasyonda büyük kadınlar ve erkekler kategorilerinde kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Yetkililer, köklü geçmişe sahip bu sporun hem yaygınlaşmasını hem de gelecekte olimpiyatlara taşınmasını hedefliyor.

Yozgat, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda başlayan organizasyonda 19 ilden toplam 472 sporcu mindere çıktı. Çeşitli yaş ve kilo kategorilerinde gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından şampiyonlar yarın belirlenecek.

YOZGAT SPORDA DA ÖNE ÇIKACAK

Müsabakalar öncesinde açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentin spor altyapısına dikkat çekti. Özkan, “Bugün burada milletimizin kadim sporu mas güreşini Yozgat’ta gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin her ilinden gelen gençlerimiz var. İnşallah Yozgat’ı sadece tarımda, sanayide ve turizmde değil, sporda da öne çıkartacağız” dedi.

2 BİN YILLIK GELENEK

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus ise şampiyonanın ilk kez Yozgat’ta düzenlendiğini belirtti. Mas güreşinin Orta Asya ve Türkistan kökenli yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Turus, bu sporun ilerleyen süreçte olimpiyatlara dahil edilebileceğine inandığını söyledi.

SPOR, KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRİYOR

Turus, geleneksel sporların rekabetten çok kardeşliği ve hoşgörüyü öncelediğini vurgulayarak, “Çocuklarımızı ekran bağımlılığından uzaklaştırıp sahalara yönlendirmemiz gerekiyor. Geleneksel değerlerimizle yetişen bir nesil için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIM

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur da turnuvaya katılan tüm sporculara başarı diledi. Organizasyonun, Türkiye genelinde mas güreşine olan ilgiyi artırması bekleniyor.

