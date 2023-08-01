|
Gündem

Yunan gazetecinin itirafı ülkesini karıştırdı: Ege Yunan gölü değil Türkiye'nin de hakları var

Yunan Gazeteci Giorgos Papachristos'tan itiraf gibi açıklama geldi. 'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığının' altını çizen Papachristos, Türkiye'nin de hakları olduğunu söyledi.

15:38 . 1/08/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı problemiyle ilgili konuşan Yunan gazeteciden acı bir itiraf geldi.

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri son zamanlarda iyiye gitsek de zaman zaman Yunan basınında provokatif açıklamalar yer buluyor.

Öte yandan Atina hükümetinden aldığı bilgiler doğrultusunda Yunan gazeteleri Türkiye'nin bazı kırmızı çizgilerinin olduğunun altını çiziyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen en büyük meselelerden biri ise kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) problemi. Yunanistan, kara sularını hukuksuz bir biçimde ihlal ediyor.

"Ege bir Yunan gölü değildir"

Her ne kadar Yunanistan tarafı bu konuyla ilgili Türkiye'yi suçlasa da Yunan Gazeteci Giorgos Papachristos'tan itiraf gibi açıklamalar geldi.

'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığının' altını çizen Papachristos, Türkiye'nin de hakları olduğunu söyledi.

Yunanistan'a uyarı

Papachristos, "500 kilometrelik Türk kıyıları da aynı denizle yıkanıyor. Türk sahillerinin Ege'nin yıkadığı Yunan kıyılarından hiçbir farkı yok" dedi.

Papachristos Yunanistan'a bir uyarıda da bulunarak "Ege'yi yalnızca bize ait gördüğümüz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olmayacak" açıklamasında bulundu.



#Giorgos Papachristos
#Yunanistan
#Türkiye
#Ege
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Haji Wright futbol kariyerine Coventry City’de devam edecek! Antalyaspor anlaşmadan servet kazanacak