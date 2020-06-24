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Gündem Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf Türkiyeden korkuyoruz
POLİTİKA

Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan'da, milletvekili Nikos Filis, "Türkiye'nin bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde korkak bir hükümetimiz var" itirafında bulundu.

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Yunan milletvekili Nikos Filis
Yunan milletvekili Nikos Filis

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu durum Yunanistan gündeminden düşmüyor. Komşudan sürekli gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapılırken Yunan milletvekili Nikos Filis'ten çarpıcı bir itiraf geldi. Filis, Yunan hükümetinin Türkiye'den korktuğunu dile getirdi ve ülkesinin dış politikadaki tavrını eleştirdi.

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"Hükümetimiz korkak davranıyor"

Yunan gazetesi Kontranews'e konuşan vekil Filis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin dış politikasına tepki gösteren Yunan vekil, "Türkiye'nin Suriye, Libya ve Güney Kıbrıs EEZ'de (Münhasır Ekonomik Bölge) önemli bir bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde ABD'nin planlarına bağlı korkak bir hükümetimiz var" açıklamasında bulundu.

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Yunanistan provokatif davranıyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege'de TSK karşısında küçük duruma düşen Yunanistan, Türkiye'yi provoke etmeye yönelik söylemlerde bulunuyor. Bu kapsamda Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Türkiye'ye savaş tehdidinde bulunmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu tehdide, "Yunanistan'ın matematiksel olarak bizimle savaşma şansı yok" şeklinde yanıt vermişti.

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