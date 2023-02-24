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Yunanistan'a tır dorsesinde kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısına giriş yapan tır, şüphe üzerinde arandı. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ikisi FETÖ üyesi şüphelisi, biri insan kaçakçılığı suçlarından kaydı olan 3 kişi tutuklandı.

09:49 . 24/02/2023 Cuma
AA
Yunanistan'a tır dorsesinde kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

Yunanistan'a tır dorsesinde kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

Edirne'de bir tırın içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ikisi FETÖ üyesi şüphelisi, biri insan kaçakçılığı suçlarından kaydı olan 3 kişi tutuklandı.


Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısına giriş yapan tır, şüphe üzerinde arandı.


Aramada, FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.A. ve soruşturması süren U.Y. ile insan kaçakçılığı suçlarından kaydı olan S.D. yakalandı.


Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



#FETÖ
#İpsala Sınır Kapısı
#Yunanistan
28 dakika önce
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Yunanistan'a tır dorsesinde kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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