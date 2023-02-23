Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terörist yakalandı

16 terörist yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 14'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK üyesi olduğu için arandığı belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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9 dakika önce
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