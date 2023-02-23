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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terörist yakalandı

Edirne'de, son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve FETÖ mensubu 16 kişi gözaltına alındı.

14:49 . 23/02/2023 Perşembe
AA
16 terörist yakalandı

16 terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 14'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK üyesi olduğu için arandığı belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#FETÖ
#pkk
#Terör örgütü mensubu
#terörist
#Edirne
9 dakika önce
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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terörist yakalandı
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