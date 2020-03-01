Yüzerek kıyıya çıkan göçmen hipotermi geçirdi: Savaştan kaçarak buraya geldik, biz de insanız Yüzerek kıyıya çıkan göçmen hipotermi geçirdi: Savaştan kaçarak buraya geldik, biz de insanız Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden şişme botla açılan göçmenlerin botu su almaya başlayınca bir göçmen eksi 5 derece sıcaklıkta suya atladı. Karaya çıktıktan sonra hipotermi geçiren genç, ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Haber Merkezi 01 Mart 2020, 10:11 Son Güncelleme: 01 Mart 2020, 10:21 İHA