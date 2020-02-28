Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yasa dışı girişe müsamaha yok
AVRUPA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yasa dışı girişe müsamaha yok

Türkiye'nin mültecilerle ilgili kararının ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirtti. Miçotakis, "Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suriye'de yaşanan olaylardan Yunanistan'ın sorumluluğu bulunmadığını, ülkesinin başkalarının aldığı kararların sonuçlarına katlanmak zorunda olmadığını belirtti.

Mülteciler Edirne'den Yunanistan'a koşuyorlar
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Mülteciler Edirne'den Yunanistan'a koşuyorlar
Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin geceden bu yana Edirne'deki sınır hattı üzerindeki hareketliliği sürüyor. Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara sınırında gece saatlerinden itibaren başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı.

Miçotakis, Twitter mesajında, İdlip'te yaşanan olaylardan sonra Yunanistan'ın olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirterek, şunları kaydetti:
Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan’a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz.

Öte yandan Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan’ın Evros bölgesindeki Kastanies (Pazarkule) sınır kapısında geçişlerin, Avrupa’ya geçmek üzere Edirne’ye gelen yaklaşık 300 düzensiz göçmenin tampon bölgeye girmesi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

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