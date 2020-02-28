Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yasa dışı girişe müsamaha yok Türkiye'nin mültecilerle ilgili kararının ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirtti. Miçotakis, "Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 18:54 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 18:55 AA