Yüzlerce adrese eş zamanlı baskın: 602 torbacı yakalandı

Ankara’da gerçekleştirilen şafak operasyonunda, sokaklarda zehir tacirliği yaptığı iddiasıyla 602 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde başkentte “Narko-Kapan Ankara Operasyon”u düzenlendi. 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takiplerin ardından dün saat 05.00’te gözaltı kararı verilen 646 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.





4 BİN 768 POLİS KATILDI

‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarının hedef alındığı operasyonlara; 4 bin 768 polis, bin 461 ekip, 40 narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracı (İHA) ve hava destek unsur katıldı. Ekiplerin eş zamanlı 626 farklı adrese gerçekleştirdiği baskınlarda 602 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.





PROFİLLERİ İLGİNÇ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerden 80’inin halihazırda farklı suçlardan cezaevlerinde bulunduğu, 110 şüphelinin ise suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle “suça sürüklenen çocuk” statüsünde değerlendirildiği bildirildi. Toplam 646 şüpheliye ait kimlik ve adres bilgileri tespit edilirken, Ankara dışında 13 ilde ikamet ettiği belirlenen 13 şüpheliye ilişkin işlemlerin ise diğer illerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla sürdürüldüğü aktarıldı.





Milleti zehirleyene hayatı zehrederiz

Operasyon sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Uyuşturucuyla mücadeledeki başarıyı hazmedemeyen kişiler olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrederiz” ifadelerini kullandı.



