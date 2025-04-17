Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 zehir taciri yakalandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 zehir taciri yakalandı

09:0217/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Operasyon için hazırlıkların 6 ay sürdüğü belirtildi.
Operasyon için hazırlıkların 6 ay sürdüğü belirtildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 525 torbacı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu bu sabah Ankara'da gerçekleştirildi. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 525 torbacının gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu sözlerle açıkladı;

"Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik:

Bu operasyonumuzun adı 'Narkokapan-Ankara' Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

Altı ay boyunca takip edildiler

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve bu sabah düğmeye bastık. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı.

Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz.

"Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz"

Valimizi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve 'Narkokapan-Ankara' operasyonu gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü, Teknik ve Operasyonel Destek Şube Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimize tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz"


#İçişleri Bakanlığı
#uyuşturucu operasyonu
#narkotik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR! Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? Adalet Bakanlığı...