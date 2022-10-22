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POLİTİKA

Zelenskiy'den Rusya'nın hazırladığı 'iki felaket' iddiası: Avrupa'ya göçü tetikleyip barajı patlatacaklar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'ya büyük bir göç tetiklemek ve Dinyeper Nehri üzerindeki bir barajı havaya uçurmak için iki felaket senaryosu hazırladığını öne sürdü.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiyden Rusyanın hazırladığı iki felaket iddiası: Avrupaya göçü tetikleyip barajı patlatacaklar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephede savaşı kazanma şansı kalmayan Rusya lideri Vladimir Putin'in ülkesini dize getirmek umuduyla iki felaket senaryosu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Zelenskiy'e göre; Rusya'nın üzerinde çalıştığı ilk senaryo Avrupa'ya yeni bir büyük göçü tetiklemek. İkinci plan ise, Dinyeper Nehri üzerindeki Kahovski Barajı'nı yıkarak Ukrayna'nın güney bölgelerini su altında bırakmak.

"AVRUPA'YA GÖÇÜ TETİKLEYİP BARAJI PATLATACAKLAR"

Önceki akşam Ukrayna halkına hitaben yaptığı durum değerlendirme konuşmasında Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya iki felaket senaryosunu hayata geçirmeye çalışıyor. Planlardan ilki, 10 Ekim'den bu yana Ukrayna altyapısını hedef alan düşmanın milyonlarca insanımızı kış ortasında elektriksiz, susuz ve aç bırakmak istemesi. Böylece Avrupa ülkelerine yeni bir büyük göçü tetikleyerek Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteği sonlandıracağını düşünüyor. İkinci planları ise çok daha feci. Güneyde Herson bölgesinde sıkışan Rus ordusu Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Kahovski Barajı'nı yıkmayı planlıyor. Baraj duvarının bombardıman sonucu yıkılması durumunda tüm Herson bölgesi su altında kalacak. Ruslar büyük faciaya yol açacak baraj planını hayata geçirirse toplu imha silahı kullanmaktan daha büyük katliamın altına imza atmış olacak. Buna ‘soykırım’ denmesi daha uygun olur."

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