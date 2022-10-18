Zelenskiy: 10 Ekim'den bu yana saldırılarda elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi

Bot, mont, kamuflaj hatta hücum yeleği bile var

Bir başka askeri malzeme dükkanı işletmecisi olan Veysel Arğun ise “Zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Gerekli olan malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için bizi tercih ediyorlar. Yardım amaçlı alıyor ve yardım dernekleri aracılığıyla gönderiyorlar. Genellikle içine plaka girebilecek olan hücum yeleği, bot, mont, pantolon ve orada şu an kış olduğu için kışlık ürünler alıyorlar. Geçen yaz döneminde ise genellikle operasyon tişörtü alıyorlardı. Ayrıca çanta, dizlik, kask ve operasyon alanına göre ürünler alıyorlar. Genellikle toptan alışveriş yapıyorlar. Kimisi kendi arkadaşı, kardeşi ve hatta oğlu için alıyor. Orada hem yetersizlik hem de pahalılık olduğu için buradan alıp gönderim yapıyorlar” diye konuştu.

