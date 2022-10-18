Ukrayna'da patlama sesleri: Kiev'de dumanlar yükseliyor

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kentin kuzeyinde dumanlar yükseliyor.

ENERJİ TESİSİNİ VURDULAR

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. Timoşenko sosyal medyadan yaptığı açıklamada peş peşe yapılan 3 saldırının Kiev'in sol yakasındaki bir enerji tesisini hedef aldığını duyurdu.

Saldırının gerçekleştiği yere acil durum ekipleri yönlendirildi. Can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 18, 2022

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