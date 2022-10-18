Dünya Ukraynada patlama sesleri Kievde dumanlar yükseliyor
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Ukrayna'da patlama sesleri: Kiev'de dumanlar yükseliyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada peş peşe üç saldırı olduğu ve bir enerji tesisinin vurulduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada patlama sesleri: Kievde dumanlar yükseliyor
Kiev'de dumanlar yükseliyor.

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kentin kuzeyinde dumanlar yükseliyor.

ENERJİ TESİSİNİ VURDULAR

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. Timoşenko sosyal medyadan yaptığı açıklamada peş peşe yapılan 3 saldırının Kiev'in sol yakasındaki bir enerji tesisini hedef aldığını duyurdu.

Saldırının gerçekleştiği yere acil durum ekipleri yönlendirildi. Can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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