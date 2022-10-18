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NEVŞEHİR

Kapadokya'da balon kazası: İniş pozisyonu alamayanlar sepetten düştü

Nevşehir' in Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah havalanan sıcak hava balonunun Kavak beldesi Killik bölgesinde rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapadokyada balon kazası: İniş pozisyonu alamayanlar sepetten düştü
Kapadokya'da balon kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı.

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre

2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışması başladı.

Kaza ile ilgili ilk açıklama firma yetkilisi Abdullah İnal’dan geldi. İnal, "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şu an için yaralılarımız var" dedi.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı iki kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'İniş pozisyonunu almayanlar sepetten düştü'

Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Abdullah İnal, "Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak’a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şu an için yaralılarımız var, 5 yaralı gibi gözüküyor. Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şu an verebileceğimiz bilgiler bu şekilde" dedi.

Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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