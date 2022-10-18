ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye ve Yunanistan açıklaması: Ege'de taraf tutmuyoruz

Ege'deki Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "ABD Ege'de ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonu yok" ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ege'deki Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "ABD Ege'de ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonu yok" ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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