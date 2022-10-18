Dünya ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flaketen Türkiye ve Yunanistan açıklaması Egede taraf tutmuyoruz
AMERİKA

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye ve Yunanistan açıklaması: Ege'de taraf tutmuyoruz

Ege'deki Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake "ABD Ege'deki ortakları arasında taraf tutmuyor" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flaketen Türkiye ve Yunanistan açıklaması: Egede taraf tutmuyoruz
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

Ege'deki Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "ABD Ege'de ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonu yok" ifadelerine yer verildi.

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