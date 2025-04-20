Zirai dondan etkilenen alanlar inceleniyor: 'Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde yüzde 100 hasar'

Geçen pazartesi gününden itibaren etkilenen alanın tespit edildiğini ancak hasar oranının belli olmadığını anlatan Gümen, "Şu anda bütün ekipler hasar oranını belirlemeye çalışıyor. Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde yüzde 100 hasar var." dedi. Gümen, hasar oranının bir hafta içinde çok net bir şekilde ortaya çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"TARSİM'in don sigortası kapsamında olan üreticilerimizin zaten yaklaşık 20 gün içinde tüm hasarları ödenecek ancak don kapsamında poliçe yaptırmamış olan üreticilerimize de Sayın Bakanımızın kabinede yapmış olduğu sunumdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamasını yaptı, ÇKS kaydı olmak üzere tüm üreticilerimize bir destek açıklayacağız, destek verilecek. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor. Hasar oranları tespit edildikten sonra buna göre bir ödemeyi nakit olarak üreticilerimize yapacağız. Üreticimizin yanındayız, her zaman bunu göstermiş olduk."





Ahmet Gümen, İznik'te de yaklaşık 63 bin dekar alanın zirai dondan etkilendiğini kaydetti.





AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile İznik'in Kaynarca Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulunduklarını, çiftçilerin talep ve önerileri dinlediklerini söyledi.

Çözüm için gerekli adımları ivedilikle atacaklarını belirten Gürkan, "Tarımın başkenti Bursa'mızda tek bir üreticimizin bile yalnız hissetmesine müsaade etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar gören üreticilerimizin yaralarını sarmak, alın terini yerde bırakmamak için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.





Bahçelerde yapılan incelemelerde Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman, Müfit Aydın, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin de yer aldı.







