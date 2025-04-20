Türkiye’deki çeteden sınır ötesi vurgun: Ardında ‘Cehennem Melekleri’ çıktı! Tam 2.8 milyon Euro…

Almanya'da yaşayan 46 kişi, Türkiye’deki bir çete tarafından 2.8 milyon Euro dolandırıldı. Dolandırıcıların özellikle yaşlı ve savunmasız Alman vatandaşlarını hedef aldığı tespit edilirken bu yöntemle 122 milyon lira vurgun yaptıkları belirlenen çete üyelerinden birinin Hells Angels (Cehennem Melekleri) grubuyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.