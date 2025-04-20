Türkiye’deki çeteden sınır ötesi vurgun: Ardında ‘Cehennem Melekleri’ çıktı! Tam 2.8 milyon Euro…

Türkiye’de faaliyet gösteren bir çete, sınır ötesi vurguna imza attı. “Adınız suç örgütüne karıştı” yalanıyla Alman vatandaşları kandıran dolandırıcılar bu yöntemle 122 milyon TL haksız kazanç elde etti. Alman makamlarının şikayetiyle başlayan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Dev vurgunun ardından ise “Cehennem Melekleri” çıktı. İşte detaylar.
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez kullandıkları yöntemi sınır ötesine taşıdı ve Alman vatandaşlarını dolandırdı.
Yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yapan 10 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında, 2014 yılında Berlin'de işlenen bir cinayete karışan ve kırmızı bültenle aranan Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi de var
İLERİ DÜZEYDE ALMANCA BİLİYORLAR
İleri düzeyde Almanca bilen çete üyeleri, özellikle aradıkları yaşlı kişilere kendilerini polis olarak tanıttılar.
Ntv'de yer alan habere göre; dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri mağdurlara, Almanya'da bilinen suç örgütleriyle irtibatlı olduklarını söylediler ve Türkiye'deki sistemin aynısını uyguladılar.
122 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR
Kullandıkları yöntem işe yaradı, 46 Alman vatandaşından yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yaptılar.
Tuzağa düştüklerini fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Alman polisi, çetenin bir ayağının Türkiye'de olduğunu belirledi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Alman adli makamları, İstanbul polisiyle irtibata geçti, koordineli çalışma başlatıldı.
Paraların transfer edildiği çete üyeleri belirlenince eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.