Çiftçiye rekor tazminat ödenecek: Zirai don felaketinin yaraları sarılıyor

ÇİFTÇİ KADERİNE TERK EDİLMEDİ





Tarım sigortası olmayan çiftçiler de bu süreçte kaderine terkedilmeyecek. Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadarki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek. Örneğin çiftçi 1.000 liralık masraf yaptı. Hasarı eğer yüzde 100 ise yaptığı 1.000 TL'lik masrafın tamamı Tarım Bakanlığı tarafından ödenecek. Eğer hasarı yüzde 50 ise 1.000 TL'lik masrafın 500 TL'sini devlet verecek.