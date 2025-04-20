Çiftçiye rekor tazminat ödenecek: Zirai don felaketinin yaraları sarılıyor

34 ili vuran tarihin en büyük zirai don felaketinin yaralarını sarmak için düğmeye basıldı. 16 meyve türünü etkileyen felaketin boyutları ilk günden itibaren yetkililer tarafından yakından takip edilirken edinilen bilgiye göre sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar tazminat alacak. Öte yandan don paket sigortası olmayan çiftçinin masrafını da Tarım Bakanlığı karşılayacak.
Tarihin en büyük 'zirai don felaketi'nin yaralarını sarmak için harekete geçildi. 34 ilde yaşanan zirai don olayından 16 meyve türü etkilendi.
Felaketin boyutlarını analiz etmek için ilk günden itibaren sahaya inen Tarım Bakanlığı yetkilileri incelemelerini sürdürüyor. 1 aya kadar nihai zarar tespiti yapılacak. Edinilen bilgilere göre, kayısıda yüzde 90, üzüm ve fındıkta yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp öngörülüyor.
EN YÜKSEK SİGORTA ÜZÜMDE
1 Şubat -14 Nisan tarihleri zirai don kapsamına alındı. Tarım sigortası yaptıran üreticilere sigorta poliçeleri kapsamında ödemeleri yapılacak. TARSİM ekipleri hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı şekilde yaparak hasar ödemelerini gerçekleştirecek.
Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar hasar tazminatı alacak. TARSİM verilerine göre sigorta oranı, üzümde yüzde 54, kayısıda yüzde 28, fındıkta yüzde 22, elmada ise yüzde 25.
ÇİFTÇİ KADERİNE TERK EDİLMEDİ
Tarım sigortası olmayan çiftçiler de bu süreçte kaderine terkedilmeyecek. Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadarki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek. Örneğin çiftçi 1.000 liralık masraf yaptı. Hasarı eğer yüzde 100 ise yaptığı 1.000 TL'lik masrafın tamamı Tarım Bakanlığı tarafından ödenecek. Eğer hasarı yüzde 50 ise 1.000 TL'lik masrafın 500 TL'sini devlet verecek.
SİGORTASI OLAN HASAR TAZMİNATININ TAMAMINI ALACAK
- Zirai dondan hangi iller etkilendi?
- Yoğun olarak 34 ilimiz etkilendi.
- Hangi ürünler etkilendi?
- Yoğun olarak meyve çeşidi olan ürünlerimiz etkilendi.
- Hangi meyve çeşidi zirai don kapsamındadır?
- Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm, fıstık.
- Tarım sigortası (TARSİM) olan üreticiler hasar tazminatı alacaklar mı?
- Evet. Don paketi tarım sigortası yaptıranlar hasar oranları kadar hasar tazminatı alacaklar.
- Tarım sigortası kapsamında don paketi sigorta yaptıran çiftçilerimiz hasar tazminatını ne zaman alacaklar?
- TARSİM ekipleri hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı şekilde yaparak hasar ödemelerini ivedi şekilde gerçekleştirilecek.
- Zirai dondan etkilenen üreticilere ilave destek verilecek mi?
- Evet.
- İlave destek nasıl verilecek?
- Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadar ki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek.
- İlave desteği kimler alacak?
- Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticiler ve don paketi tarım sigortası yaptırmayan üreticiler faydalanacak.
- Tarım sigortası olan üreticiler ilave destek alacaklar mı?
- Don paketi tarım sigortası yaptırmayanlar ilave destek alacaklar. Ancak don paketi tarım sigortası yaptıranlar ilave destek almayacaklar.
- Zirai don ilave desteği hangi tarihten itibaren geçerli olacak?
- 1 Şubat - 14 Nisan 2025 tarihine kadar olan zirai don kapsamdadır.
- Tarım sigortası yaptıran üreticilerin sigorta priminin ne kadarını devlet ödüyor?
- Devlet tarım sigortası yaptıran üreticilerimin primlerinin yüzde 50 ila 70'ine kadar karşılıyor. Eğer sigorta primi 100 lira ise, devlet 70 lirasına kadarını karşılıyor. Çiftçi ise sadece 30 lirasını ödüyor.
20 YILIN EN YÜKSEK TAZMİNATINI ÖDEYECEĞİZ
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, son yılların en büyük zirai don felaketinin yaşandığını söyledi. Ekiplerin ilk günden beri saha- da olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Engürülü, "Hasar tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz tazminat ödemelerine başlayacağız" dedi.
TARSİM'İN 20 yılın en yüksek tazminatını ödeyeceğini anlatan Engürülü, "Hem yurtiçi hem de yurtdışında reasürans anlaşmalarımız var. Ödemede herhangi bir sorunumuz asla söz konusu değil. Hasar ne tespit edilirse onu çiftçimize son kuruşuna kadar ödeyeceğiz" diye konuştu.
GIDA ARZ GÜVENLİĞİNDE SORUN YOK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ilde zirai dondan 16 çeşit ürünün etkilendiğini belirterek, "Bunun dışında ülkemiz için önemli olan stratejik ürünler diye tabir ettiğimiz buğday, arpa ve benzeri hububat, fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumların etkilenmesi söz konusu değil. Gıda arz güvenliği açısından ülkemizde bir sorun yok" dedi.
Hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiye destek ödemelerinin yapılacağını anlatan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunmak için gerekli ihtiyaçların da yüzde 50'sini veriyor. Lütfen tarım sigortasını yaptırın."