Bursa'da son 4 yıl içinde gerçekleşen eğitim uçuşu kazalarında 6 kişi öldü

Yenişehir Havalimanı'ndan, 16 Nisan'da A210 tipi Ultra Light uçakla solo öğrenci uçuşu için havalanan pilot O.A., Yenişehir ilçesi kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki tarlaya iddiaya göre, yaşanan teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Pilotun yara almadığı olay sonrası uçak, tamir ve bakımının yapılması için Yenişehir Havalimanı'na getirilirken, gözler bir kez daha kentteki uçak kazalarına çevrildi. Toplam 10 uçuş okulu ve sivil uçuşlara açık 2 havaalanı ile Türkiye'de sivil havacılığın merkezi olan Bursa'da, son 3 yıl 9 ay içinde 9 eğitim uçağı kaza yaptı. Tek motorlu 9 eğitim uçağının karıştığı uçak kazalarında, pilot Furkan Otkum (27), öğrenci pilot Murat Avşar (31), Havacılık Derneği Başkanı Pilot Hakan Köksal (54), yolcu Burcu Sağlam (22), eğitmen Pilot Ünal Aster (61) ve pilot adayı Emir Gülal Nalcı (42) yaşamını yitirirken, aralarında pilotlar ve öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi yaralandı.





Havaalanına 500 metre mesafe kala düştü: 2 yaralı





Bu kazalardan ilki 29 Haziran 2021'de meydana geldi. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan kalkan Cessna 172 tipi eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Bursa Yunuseli Havaalanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada, 500 metre yakınındaki meyve bahçesine düştü. Kazada pilot Serkan Ünverdi ile öğrenci Rabia Erdun, hafif yaralandı.





Sokağa düşen uçaktaki 2 pilot öldü





Bu kazadan 15 ay sonra, 25 Nisan 2022 tarihinde, TC-UTT T2002JF model eğitim uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra havalimanına 500 metre mesafede, bir eve çarpıp sokağa düştü. Uçak alev alırken, sokağa yayılan yakıt nedeniyle park halinde bulunan araçlar da yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, uçağın pilotu Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 ev ile 5 aracın da zarar gördüğü uçak kazası, güvenlik kamerasına da yansıdı.





Motor arızası yapan gyrocopter zeytinliğe zorunlu iniş yaptı





Mudanya ilçesinde 17 Eylül 2022 tarihinde turistik gezi için havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu gyrocopter, motor arızası nedeniyle zeytinliğe zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan gyrocopterdeki pilot Erkan Hoş (56) ile yolcu Gökhan Molla (34), kazadan yara almadan kurtuldu.





Doğal gaz çevrim santraline düştü: 2 ölü





Yunuseli Havaalanı'ndan 1 Aralık 2022 tarihinde saat 13.30 sıralarında hobi amaçlı olarak havalanan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, Sakarya Pamukova ilçesine gitti. Uçak, Pamukova'dan Bursa'ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra, Türkiye'nin en büyük 3'üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisine düştü. Uçağın ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle hava muhalefetine bağlı olarak düştüğü belirtildi. Uçak düşmesiyle alev alırken, kazada iş insanı Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam, hayatını kaybetti.





Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı





5 Ocak 2024 tarihinde ise Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hava parkından kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.





Yenişehir Havaalanı'nda 23 Eylül 2024'te saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada ise öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın iniş-kalkış çalışması yaptığı Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü. Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı yaşamını yitirdi.





Kötü hava koşulları ile pilotların dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.











