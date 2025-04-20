Aydın'da boğa saldırısına uğrayan genç Fevzi Göktaş hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Palamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güreş boğasına bakmaya giden Fevzi Göktaş (29) henüz bilinmeyen bir nedenle boğanın saldırısına maruz kaldı. Boğanın çok sayıda boynuz darbesi ile karşılaşan Göktaş, vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerini sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göktaş, ambulans ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.