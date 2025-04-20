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Aydın'da boğa saldırısına uğrayan genç Fevzi Göktaş hayatını kaybetti

Aydın'da boğa saldırısına uğrayan genç Fevzi Göktaş hayatını kaybetti

14:4820/04/2025, Pazar
IHA
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Aydın'da boğa saldırısına uğrayan genç Fevzi Göktaş hayatını kaybetti
Aydın'da boğa saldırısına uğrayan genç Fevzi Göktaş hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde güreş boğasının saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Fevzi Göktaş, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Palamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güreş boğasına bakmaya giden Fevzi Göktaş (29) henüz bilinmeyen bir nedenle boğanın saldırısına maruz kaldı. Boğanın çok sayıda boynuz darbesi ile karşılaşan Göktaş, vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerini sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göktaş, ambulans ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Göktaş'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.






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