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Gündem Ziya Şelçuk paylaştı Çocuklara söyleyin yarın hazır olsunlar
EĞİTİM

​Ziya Şelçuk paylaştı: Çocuklara söyleyin yarın hazır olsunlar

Ziya Şelçuk paylaştı: Çocuklara söyleyin yarın hazır olsunlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sTwitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yarın sabah 09.00’da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı’mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle... " dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yarın uzaktan eğitimin başlayacağını duyuran Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

Yarın sabah 09.00’da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı’mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle #uzaktaneğitimleokuldayız

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