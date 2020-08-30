​Ziya Şelçuk paylaştı: Çocuklara söyleyin yarın hazır olsunlar

Gündem

Bakan Akar: TSK vatanımızı, milletimizi, milli, manevi değerlerimizi korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir" dedi.