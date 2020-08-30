​Ziya Şelçuk paylaştı: Çocuklara söyleyin yarın hazır olsunlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yarın uzaktan eğitimin başlayacağını duyuran Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
Yarın sabah 09.00’da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı’mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle #uzaktaneğitimleokuldayız
Yarın sabah 09.00’da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı’mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle #uzaktaneğitimleokuldayız pic.twitter.com/peBYXRsCoQ
Yarın sabah 09.00’da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı’mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle #uzaktaneğitimleokuldayız pic.twitter.com/peBYXRsCoQ— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 30, 2020