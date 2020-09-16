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Gündem Zonguldak şaşkına çeviren olay İki metre ip yutan kedi, endoskopi ile kurtarıldı
ZONGULDAK

Zonguldak şaşkına çeviren olay: İki metre ip yutan kedi, endoskopi ile kurtarıldı

Zonguldak'ta üç yaşındaki 'İncir' isimli kedi, oynadığı naylon ipi yutunca özel veteriner kliniğine götürüldü. Yaramaz kedinin midesindeki iki metrelik endoskopi yapılarak çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Yaramaz İncir, ipin çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.
Yaramaz İncir, ipin çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta yaşayan Özlem İnce'nin 3 yaşındaki 'İncir' isimli kedisi, oynadığı naylon ipi yutunca özel veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin midesindeki yaklaşık iki 2 metre uzunluğundaki naylon ip, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan kedi, sahibine teslim edildi.

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Bağırsağı ya da mideyi tıkasaydı ameliyat edilecekti

Veteriner hekim, kedinin midesindeki naylon ipin başarılı geçen operasyonla alındığını söyledi. Endoskopi yöntemi sayesindeki ipi ameliyatsız aldıklarını ifade eden veteriner hekim, "Endoskopiyle çıkarmanın faydaları birinci teşhise yönelik çok önemli, ikincisi ise tedaviye yönelik olması bakımından önemli. Endoskopi olmasaydı kedinin ipi yutup yutmadığı teşhis edilemezdi. Bağırsakları veya mideyi tıkadığı zaman ameliyata almak gerekirdi. Karın ve mide açılacak, yaklaşık 15 ila 30 gün içerisinde iyileşme sağlanacaktı. Dolayısıyla endoskopi bizim hayatımıza çok büyük kolaylıklar getirdi. 2 dakika gibi bir zaman içerisinde bu hastalığı tedavi etmiş olduk. Kedinin durumu çok iyi. Normal hayatına devam ediyor." dedi.

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İpin çıkarılma anı saniye saniye kaydedildi

Kedinin midesindeki ipin çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, endoskopi cihazının ucundaki apartla ipin çekilmesi ve kedinin görüntüsü yer alıyor.

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Pür dikkat televizyon izleyen kedi güldürdü
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