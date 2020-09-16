Zonguldak şaşkına çeviren olay: İki metre ip yutan kedi, endoskopi ile kurtarıldı

Zonguldak'ta yaşayan Özlem İnce'nin 3 yaşındaki 'İncir' isimli kedisi, oynadığı naylon ipi yutunca özel veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin midesindeki yaklaşık iki 2 metre uzunluğundaki naylon ip, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan kedi, sahibine teslim edildi.

OYNAT 00:00 Sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen 'üzgün kedi' bakışlarıyla dikkat çekiyor Çin'de bir bölge sakini tarafından videoya alınan sokak kedisi, sürekli olarak üzgünmüş gibi görünen bir surat ifadesine sahip olduğu için sosyal medyada ilgi odağı oldu. Videonun yaklaşık 2 milyondan fazla görüntülendiği belirtildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bağırsağı ya da mideyi tıkasaydı ameliyat edilecekti

Veteriner hekim, kedinin midesindeki naylon ipin başarılı geçen operasyonla alındığını söyledi. Endoskopi yöntemi sayesindeki ipi ameliyatsız aldıklarını ifade eden veteriner hekim, "Endoskopiyle çıkarmanın faydaları birinci teşhise yönelik çok önemli, ikincisi ise tedaviye yönelik olması bakımından önemli. Endoskopi olmasaydı kedinin ipi yutup yutmadığı teşhis edilemezdi. Bağırsakları veya mideyi tıkadığı zaman ameliyata almak gerekirdi. Karın ve mide açılacak, yaklaşık 15 ila 30 gün içerisinde iyileşme sağlanacaktı. Dolayısıyla endoskopi bizim hayatımıza çok büyük kolaylıklar getirdi. 2 dakika gibi bir zaman içerisinde bu hastalığı tedavi etmiş olduk. Kedinin durumu çok iyi. Normal hayatına devam ediyor." dedi.

OYNAT 00:35 Otobüste kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı Ümraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İpin çıkarılma anı saniye saniye kaydedildi

Kedinin midesindeki ipin çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, endoskopi cihazının ucundaki apartla ipin çekilmesi ve kedinin görüntüsü yer alıyor.