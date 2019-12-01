Gündem Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı Yapmayanlara 625 lira ceza kesilecek
ANKARA İSTANBUL

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Yapmayanlara 625 lira ceza kesilecek

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye gireceği bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri başladı. 1 Nisan 2020'de sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek. Geçen dönem zorunlu olduğu halde kış lastiği bulunmayan 4 bin 277 araca ilişkin idari yaptırım uygulandı. İşlem yapılan araçlar arasında ilk sırayı kamyonetler alırken, en çok ceza yazılan il sıralaması İstanbul, Şırnak ve Ankara olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
Kış lastiği denetimi yapan polis.
Kış lastiği denetimi yapan polis.

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başlayacak. Geçen dönem kış lastiği kullanmayan 4 bin 277 araç ile sürücüsüne idari yaptırım uygulayan emniyet birimleri, bu yıl da sıkı denetimlerini sürdürecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Aralık 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunlu olup da buna uymayan 4 bin 277 araç/sürücüye idari yaptırım uygulandı. Söz konusu dönemde bin 613 ceza ile kamyonet sürücüleri ilk sırada yer alırken, 842 ceza ile minibüs, 681 ceza ile de kamyon sürücüleri sıralamaya girdi.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı.

Lastikçilerde 'kış lastiği' yoğunluğu: Kurala uymayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek
EKONOMİ
Lastikçilerde 'kış lastiği' yoğunluğu: Kurala uymayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek

Uygulama nedeniyle en çok ceza İstanbul'da yazıldı. İstanbul'da 684 sürücü ve aracına işlem yapıldı.İkinci sırada yer alan Şırnak'ta 331, üçüncü sırada bulunan Ankara'da ise 268 sürücü zorunlu olduğu halde kış lastiği takmadığı için idari yaptırıma maruz kaldı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı. 1 Nisan 2020'de sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek.

Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanıyor. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastiği uygulaması

Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince kış lastiği zorunlu hale getirilmiş, kış lastiği uygulamasının hangi araçları kapsadığı, denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar ile idari müeyyidelerin neler olduğu hususları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de belirlenmişti.

Uygulama, 1 Nisan 2020'de sona erecek.
Tebliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu.

Üzerinde M S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmişve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kullanılması gerekli.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay artırabiliyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4, kamyonet,minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliğinin 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor. Denetimlerde diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.

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